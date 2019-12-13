«Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду

«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5). Для «Ойлерз» это третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Голы: Клефбом — 3 (Ганье, Нил), 8:00 — 0:1. Гринуэй — 4 (Соуси, Канин), 12:35 — 1:1. Зукер — 12 (Стаал, Цуккарелло), 19:42 — 2:1. Драйзайтль — 20 (бол., Макдэвид, Клефбом), 22:00 — 2:2. Фолиньо — 3 (Хартман, Раск), 23:46 — 3:2. Донато — 6 (Соуси), 27:50 — 4:2. Хас — 3 (Ларссон), 50:43 — 4:3. Макдэвид — 20 (Бир, Нерс), 52:49 — 4:4. Стаал — 9 (Зукер, Сутер), 55:13 — 5:4. Канин — 7 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 56:21 — 6:4. Нил — 15 (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс), 59:11 — 6:5.

Вратари: Кяхкенен — Смит (57:36 — 57:57, 58:34 — 59:11, 59:18).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 26 (7+10+9) — 33 (9+10+14).

13 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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