НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» подпишет с Нерсом двухлетний контракт на 11 миллионов долларов

07:34
Теги:

Защитник Дарнелл Нерс продлит контракт с «Эдмонтоном», сообщает в своем Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи. 25-летний игрок подпишет двухлетнее соглашение на 11 миллионов долларов. Сейчас он зарабатывает 3,2 миллиона в год.

В текущем сезоне канадец в 55 матчах набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «-2». Он был выбран «нефтяниками на драфте 2013 года под общим седьмым номером.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир