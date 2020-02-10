«Эдмонтон» подпишет с Нерсом двухлетний контракт на 11 миллионов долларов

Защитник Дарнелл Нерс продлит контракт с «Эдмонтоном», сообщает в своем Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи. 25-летний игрок подпишет двухлетнее соглашение на 11 миллионов долларов. Сейчас он зарабатывает 3,2 миллиона в год.

В текущем сезоне канадец в 55 матчах набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «-2». Он был выбран «нефтяниками на драфте 2013 года под общим седьмым номером.