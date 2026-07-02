«Эдмонтон» подписал однолетний контракт с вратарем Андерсеном

«Эдмонтон» объявил о подписании однолетнего контракта с вратарем Фредериком Андерсеном.

Зарплата 36-летнего датчанина составит 2,8 миллиона долларов за сезон.

С 2021 года голкипер играл за «Каролину», с которой выиграл Кубок Стэнли-2026. В сезоне-2025/26 на его счету 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В этих играх Андерсен в среднем пропускал 3,05 шайбы и отражал 87,4 процента бросков. В плей-офф на его счету 16 матчей и 13 побед.