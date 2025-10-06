«Эдмонтон» подписал новый контракт с Уолманом на семь лет

«Эдмонтон» объявил о подписании нового контракта с защитником Джейком Уолманом.

29-летний хоккеист заключил семилетнее соглашение с клубом на 49 миллионов долларов.

Уолман перешел в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе» в марте этого года, подписав контракт до конца сезона-2025/26. На его счету 37 матчей за «Ойлерз» в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых защитник набрал 18 (3+15) очков.

Ранее в понедельник «Эдмонтон» также подписал новое соглашение с форвардом и капитаном Коннором Макдэвидом.