«Эдмонтон» подписал контракт с вратарем из университета Миннесоты

Вратарь университета Миннесоты Райан Фанти подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на два года и начнет свое действие с сезона-2022/23. Фанти присоединится к фарм-клубу «Ойлерз» в АХЛ до конца текущего сезона в рамках пробного контракта.

В текущем сезоне Фанти провел 37 матчей в NCAA, в которых показал 92,9 процента отраженых бросков.