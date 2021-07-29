«Эдмонтон» подписал контракт с Дереком Райаном

Форвард «Калгари» Дерек Райан подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним американцем рассчитано на два года со средней годовой зарплатой в 1,25 млн долларов.

В минувшем сезоне Райан провел 43 матча в НХЛ, в которых набрал 13 (2+11) очков.