«Эдмонтон» подписал контракт с Арвидссоном

Форвард Виктор Арвидссон подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним шведом рассчитано на два года с зарплатой в 4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Арвидссон провел за «Лос-Анджелес» 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 15 (6+9) очков. В пяти играх плей-офф на его счету 3 результативные передачи.