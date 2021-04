«Эдмонтон» подписал 14-го номера прошлогоднего драфта Холлоуэя

«Эдмонтон» на своей странице в Twitter 17 апреля сообщил о договоренности с форвардом Дилланом Холлоуэйем.

19-летний канадец, которого выбрали под общим 14-м номером драфта-2020, подписал контракт новичка с «Ойлерс» на три года.

В текущем сезоне Холлоуэй выступал в NCAA за университет Висконсина и принял участие в 22 матчах, в которых забросил 11 шайб и отдал 24 результативные передачи.

The #Oilers have signed forward Dylan Holloway to a three-year entry-level contract!



The 2020 14th-overall pick just completed his second @NCAAIceHockey season with @BadgerMHockey, tallying 35 points in 23 games. #LetsGoOilers pic.twitter.com/CarpNl7ED3