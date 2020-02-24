«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес». Макдэвид вернулся после травмы и набрал 3 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» играл с «Лос-Анджелесом». «Ойлерз» одержали победу со счетом 4:2.

В составе «Нефтяников» появился нападающий Коннор Макдэвид, который восстановился после травмы. В игре с «Кингз» он набрал 3 (1+2) очка. Его шайба стала победной в матче.

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«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Джонс), 19:29 — 0:1. Ньюджент-Хопкинс — 18 (Джонс, Ямамото), 25:27 — 0:2. Макдэвид — 31 (Русселль), 36:14 — 0:3. Копитар — 18 (бол., Иафалло, Кемпе), 38:39 — 1:3. Браун — 13 (Кемпе), 40:49 — 2:3. Арчибальд — 10 (п.в., Макдэвид, Шихан), 59:10 — 2:4.

Вратари: Петерсен (58:22 — 59:10, 59:38) — Смит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (4+15+4) — 31 (7+12+12).

Наши: Прохоркин (10.19/0/0) — -.

24 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.