«Эдмонтон» победил «Коламбус». Коскинен отбил 46 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» играл против «Коламбуса». «Ойлерз» победили со счетом 4:1.

«Блю Джекетс» потерпели 12 поражений в последних 14 матчах. Голкипер «Нефтяников» Микко Коскинен отразил 46 бросков по своим воротам, пропустив единственный гол на последней минуте третьего периода.

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«Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Чейссон — 10 (Хайра, Нил), 3:08 — 1:0. Джонс — 4 (Расселл, Чейссон), 55:29 — 2:0. Макдэвид — 33 (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс), 56:25 — 3:0. Нюквист — 15 (Веренски, Веннберг), 59:01 — 3:1. Шихан — 8 (п.в., Арчибальд), 59:30 — 4:1.

Вратари: Коскинен — Корписало (59:08).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (7+6+11) — 47 (21+9+17).

Наши: — - Гавриков (18.51/0/-2).

8 марта. Эдмонтон. Rogers Place.