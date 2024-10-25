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Сегодня, 23:40

«Эдмонтон» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Эдмонтон» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Ффорвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин
Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 26 октября. Игра пройдет на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и начнется в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео доступны в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Эдмонтон» — «Питтсбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Эдмонтон» набрал 5 очков в 7 играх регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» — 7 очков за 8 игр. В предыдущих матчах «нефтяники» уступили «Каролине» (2:3ОТ), а «пингвины» проиграли «Калгари» (3:4Б).

В сезоне-2023/24 «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, а «Питтсбург» во второй раз подряд не попал в плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 11
2 Нью-Джерси 10 5 5 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Питтсбург 8 3 5 7
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Оттава 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 7 4 3 8
4 Детройт 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Лос-Анджелес 8 4 4 10
3 Вегас 7 4 3 9
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 7 2 5 5
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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Сиэтл – Виннипег
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