«Эдмонтон» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 26 октября. Игра пройдет на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и начнется в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео доступны в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Эдмонтон» — «Питтсбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Эдмонтон» набрал 5 очков в 7 играх регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» — 7 очков за 8 игр. В предыдущих матчах «нефтяники» уступили «Каролине» (2:3ОТ), а «пингвины» проиграли «Калгари» (3:4Б).

В сезоне-2023/24 «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, а «Питтсбург» во второй раз подряд не попал в плей-офф.