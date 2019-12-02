«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» и выиграл в третьем матче из последних пяти
«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Дубль в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, еще одну шайбу Джош Арчибальд. За «Кэнакс» Брок Бозер и Джош Лейво.
«Ойлерз» победили в третьем матче из последних пяти.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Арчибальд — 1 (Нерс, Макдэвид), 9:09 — 0:1. Бозер — 11 (Хьюз, Миллер), 15:34 — 1:1. Лейво — 4 (Бенн, Хорват), 32:06 — 2:1. Драйзайтль — 17 (бол., Макдэвид, Чейссон), 33:51 — 2:2. Драйзайтль — 18 (бол., Нил, Чейссон), 40:46 — 2:3.
Вратари: Маркстрем (58:16) — Коскинен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (12+11+8) — 28 (8+8+12).
Наши: — - -.
2 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.
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