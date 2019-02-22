"Эдмонтон" переиграл "Айлендерс" и прервал серию поражений

"Эдмонтон" в овертайме выиграл у "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). "Ойлерз" удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Айлендерс" - 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Драйзайтль - 36 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 5:12 - 1:0. Ганье - 2 (Ридер), 6:30 - 2:0. Ли - 21 (Бойчак, Нельсон), 12:57 - 2:1. Нельсон - 19 (бол., Эберле, Пулок), 19:21 - 2:2. Клаттербак - 7 (бол., Пулок, Тэйвз), 19:49 - 2:3. Клефбом - 4 (Лучич, Кейв), 57:08 - 3:3. Макдэвид - 32 (Драйзайтль), 61:22 - 4:3.

Вратари: Коскинен - Ленер.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (15+8+17+1) - 23 (13+4+6+0).

22 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.