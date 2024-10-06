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«Эдмонтон»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Эдмонтон» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 10 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Капитан команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид.
Фото Getty Images

«Эдмонтон» начинает свой 52-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Клуб впервые сыграл в НХЛ в 1972 году, с тех пор «Ойлерз» пять раз выигрывали Кубок Стэнли.

Стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/25 «Эдмонтон» проведет в четверг, 10 октября. «Ойлерз» примут «Виннипег» на домашнем льду арены «Роджерс Плейс». Начало — в 5.00 по московскому времени.

Первый матч на выезде команда Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля сыграет после четырех домашних. В пятницу, 18 октября, «Нефтяники» встретятся с «Нэшвиллом» на «Бриджстоун Арене» (начало — в 3.00 мск).

В новогодние праздники «Эдмонтон» примет участие в двух играх на выезде — 29 и 30 декабря с «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом». 2025 год по московскому времени команда из Эдмонтона откроет матчем с «Ютой» (начало в 5.00 мск 1 января).

Регулярный чемпионат для «Ойлерз» закончится встречей с «Сан-Хосе» на выезде 17 апреля (начало — в 5.30).

Расписание стартовых матчей «Эдмонтона» в сезоне НХЛ приводим ниже (время — московское)

«Эдмонтон»: календарь матчей в октябре 2024 года

10 октября. 5.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

13 октября. 5.00. «Эдмонтон» — «Чикаго»

14 октября. 3.00. «Эдмонтон» — «Калгари»

16 октября. 5.00. «Эдмонтон» — «Филадельфия»

18 октября. 3.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»

19 октября. 23.00. «Даллас» — «Эдмонтон»

23 октября. 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»

26 октября. 4.00. «Эдмонтон» — «Питтсбург»

28 октября. 1.00. «Детройт» — «Эдмонтон»

29 октября. 2.00. «Коламбус» — «Эдмонтон»

Календарь матчей «Эдмонтона» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».

НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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3 Рейнджерс 0 0 0 0
4 Вашингтон 0 0 0 0
5 Питтсбург 0 0 0 0
6 Филадельфия 0 0 0 0
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Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 0 0 0 0
2 Оттава 0 0 0 0
3 Тампа-Бэй 0 0 0 0
4 Детройт 0 0 0 0
5 Флорида 0 0 0 0
6 Бостон 0 0 0 0
7 Монреаль 0 0 0 0
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Центральный дивизион И В П О
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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