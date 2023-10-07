«Эдмонтон Ойлерз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Полное название: «Эдмонтон Ойлерз»

Город: Эдмонтон, Канада

Год основания: 1972

Главный тренер: Джей Вудкрофт

Капитан: Коннор Макдэвид

Домашняя арена (вместимость): Роджерс Плэйс (на 18 641)

Конференция: Западная

Дивизион: Тихоокеанский

" Эдмонтон " : достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

Канадский клуб завершил регулярный сезон на втором месте Западной конференции, забив больше всех в лиге — 325 шайб. В плей-офф «Ойлерз» дошли до второго раунда, где уступили в серии «Вегасу» (2-4).

"Эдмонтон": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Эдмонтон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Ванкувера» на арене «Rogers Arena». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Ойлерз» на выезде сыграют с «Колорадо» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.30 мск).

"Эдмонтон": календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05.00. «Ванкувер» — «Эдмонтон»

15 октября. 05.00. «Эдмонтон» - «Ванкувер»

18 октября. 03.00. «Нэшвилл» - «Эдмонтон»

20 октября. 02.30. «Филадельфия» - «Эдмонтон»

22 октября. 05.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

25 октября. 04.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»

27 октября. 04.00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

30 октября. 02.00. «Эдмонтон» - «Калгари»

Календарь матчей «Эдмонтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Эдмонтона»

Джей Вудкрофт возглавляет «Ойлерз» с февраля 2022 года, когда руководство клуба уволило Дейва Типпетта. Под его руководством команда в 2022 году вышла в финал Западной конференции Кубка Стэнли, в котором уступила «Колорадо» (0-4). Действующее соглашение канадского специалиста рассчитано до 2025 года.

Российские хоккеисты «Эдмонтона»

В минувшем сезоне единственный россиянин в составе «Ойлерз», нападающий Клим Костин, в 57 играх набрал 21 очко, забив 11 шайб и отдав десять передач. В июне 2023 года «Эдмонтон» обменял российского хоккеиста в «Детройт Ред Уингз».

Таким образом, россиян в текущем составе канадского клуба нет. Матвей Петров, подписавший с «Ойлерз» контракт новичка еще в 2021 году, по-прежнему не провел в НХЛ ни одного матча.

«Эдмонтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».