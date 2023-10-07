«Эдмонтон Ойлерз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ.
Полное название: «Эдмонтон Ойлерз»
Город: Эдмонтон, Канада
Год основания: 1972
Главный тренер: Джей Вудкрофт
Капитан: Коннор Макдэвид
Домашняя арена (вместимость): Роджерс Плэйс (на 18 641)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
"Эдмонтон": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
Канадский клуб завершил регулярный сезон на втором месте Западной конференции, забив больше всех в лиге — 325 шайб. В плей-офф «Ойлерз» дошли до второго раунда, где уступили в серии «Вегасу» (2-4).
"Эдмонтон": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Эдмонтон» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Ванкувера» на арене «Rogers Arena». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Ойлерз» на выезде сыграют с «Колорадо» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.30 мск).
"Эдмонтон": календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 05.00. «Ванкувер» — «Эдмонтон»
15 октября. 05.00. «Эдмонтон» - «Ванкувер»
18 октября. 03.00. «Нэшвилл» - «Эдмонтон»
20 октября. 02.30. «Филадельфия» - «Эдмонтон»
22 октября. 05.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
25 октября. 04.00. «Миннесота» — «Эдмонтон»
27 октября. 04.00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
30 октября. 02.00. «Эдмонтон» - «Калгари»
Календарь матчей «Эдмонтона» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Эдмонтона»
Джей Вудкрофт возглавляет «Ойлерз» с февраля 2022 года, когда руководство клуба уволило Дейва Типпетта. Под его руководством команда в 2022 году вышла в финал Западной конференции Кубка Стэнли, в котором уступила «Колорадо» (0-4). Действующее соглашение канадского специалиста рассчитано до 2025 года.
Российские хоккеисты «Эдмонтона»
В минувшем сезоне единственный россиянин в составе «Ойлерз», нападающий Клим Костин, в 57 играх набрал 21 очко, забив 11 шайб и отдав десять передач. В июне 2023 года «Эдмонтон» обменял российского хоккеиста в «Детройт Ред Уингз».
Таким образом, россиян в текущем составе канадского клуба нет. Матвей Петров, подписавший с «Ойлерз» контракт новичка еще в 2021 году, по-прежнему не провел в НХЛ ни одного матча.
«Эдмонтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -