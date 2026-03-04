«Эдмонтон» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в овертайме победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Эдмонтон» набрал 68 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» с 67 очками располагается на 11-й позиции «Востока».

«Ойлерз» 7 марта дома сыграют с «Каролиной», а «Сенаторз» днем ранее на выезде встретятся с «Калгари».

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