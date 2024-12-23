«Эдмонтон» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 3:1.

«Эдмонтон» продлил победную серию до трех матчей и с 44 очками расположился на третьем месте в Западной конференции. «Оттава» прервала серию из шести побед и с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».