«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» и продлил победную серию до трех матчей

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 3:1.

В составе «Ойлерз» отличились Виктор Арвидссон, Зак Хаймэн и Адам Хенрик. У «Сенаторз» шайбу забросил Ник Казинс.

«Эдмонтон» продлил победную серию до трех матчей и с 44 очками расположился на третьем месте в Западной конференции. «Оттава» прервала серию из шести побед и с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Арвидссон — 3 (Макдэвид), 14:26 — 1:0. Казинс — 5, 20:25 — 1:1. Хаймэн — 13 (бол., Арвидссон, Драйзайтль), 34:05 — 2:1. Хенрик — 3 (Янмарк, К. Браун), 41:38 — 3:1.

Вратари: С. Скиннер — Ульмарк (Мериляйнен, 20:00, 56:39).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 21 (7+10+4) — 22 (6+7+9).

Наши: Подколзин (13.13/1/0) — -.

23 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.