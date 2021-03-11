«Эдмонтон» разгромил «Оттаву», Дадонов забросил одну шайбу

«Эдмонтон» крупно переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1). Для «Ойлерз» эта победа стала третьей кряду.

В концовке встречи голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала девятой в этом сезоне.

«Эдмонтон» идет на 2-й строчке в Северном дивизионе, а «Оттава» — на последней.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Голы: Нерс — 7 (Драйзайтль, Бэрри), 3:52 — 1:0. Хайра — 3 (Шор), 5:57 — 2:0. Драйзайтль — 12 (бол., Бэрри, Смит), 12:08 — 3:0. Макдэвид — 16 (Драйзайтль, Нерс), 13:26 — 4:0. Драйзайтль — 13 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 27:01 — 5:0. Нил — 3 (Чейссон), 28:03 — 6:0. Драйзайтль — 14 (Макдэвид, Бэрри), 47:35 — 7:0. Дадонов — 9 (Уотсон, Райлли), 51:11 — 7:1.

Вратари: Смит — Мюррей.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 36 (16+12+8) — 22 (4+6+12).

Наши: — - Анисимов (14.49/2/0), Дадонов (16.08/2/-1), Зайцев (24.00/0/-3), Зуб (17.46/1/-1).

11 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».