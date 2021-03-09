«Эдмонтон» обыграл «Оттаву», Дадонов забил гол

«Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Кайлер Ямамото, Алекс Чиассон и Леон Драйзайтль. У гостей забивали Евгений Дадонов и Тим Штюцле. Очко за результативную передачу заработал россиянин Никита Зайцев.

«Эдмонтон» набрал 32 очка и занимает второе место в Северном дивизионе. У «Оттавы» 19 очков и последнее, седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Дадонов — 8 (Шабо, Зайцев), 0:56 — 0:1. Ямамото — 7 (Нерс, Макдэвид), 7:03 — 1:1. Чейссон — 5 (бол., Макдэвид, Коскинен), 26:03 — 2:1. Драйзайтль — 11 (Террис, Бэрри), 34:41 — 3:1. Штютцле — 6 (Шабо, Уайт), 37:57 — 3:2.

Вратари: Коскинен — Даккорд (57:34).

Штраф: 11 — 23.

Броски: 37 (12+16+9) — 28 (6+11+11).

Наши: — - Дадонов (17.33/3/+1), Зайцев (20.32/0/+1), Зуб (17.56/1/-1).

9 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».