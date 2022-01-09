«Эдмонтон» отменил тренировку из-за новых случаев коронавируса
21:40
«Эдмонтон» был вынужден отменить тренировку, которая была назначена на 9 января, сообщает TSN. В команде выявлены новые случаи коронавируса.
Накануне пять игроков «Ойлерз» попали в ковид-протокол.
Ожидается, что предстоящий матч «Эдмонтона» против «Оттавы» будет перенесен.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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