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«Эдмонтон» отменил тренировку из-за новых случаев коронавируса

21:40
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«Эдмонтон» был вынужден отменить тренировку, которая была назначена на 9 января, сообщает TSN. В команде выявлены новые случаи коронавируса.

Накануне пять игроков «Ойлерз» попали в ковид-протокол.

Ожидается, что предстоящий матч «Эдмонтона» против «Оттавы» будет перенесен.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное