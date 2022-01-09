«Эдмонтон» отменил тренировку из-за новых случаев коронавируса

«Эдмонтон» был вынужден отменить тренировку, которая была назначена на 9 января, сообщает TSN. В команде выявлены новые случаи коронавируса.

Накануне пять игроков «Ойлерз» попали в ковид-протокол.

Ожидается, что предстоящий матч «Эдмонтона» против «Оттавы» будет перенесен.