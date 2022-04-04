«Эдмонтон» определится с судьбой главного тренера после завершения сезона

Контракт главного тренера «Эдмонтона» Джея Вудкрофта истекает после окончания нынешнего сезона. Руководство клуба отложило все переговоры с ним до лета, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

42-летний Вудкрофт возглавил команду по ходу нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Дэйва Типпетта.

До этого он работал с фарм-клубом «Эдмонтона» в АХЛ.

Сейчас «Эдмонтон» идет в зоне плей-офф Западной конференции. Команда выиграла 7 из последних 10 матчей.