«Эдмонтон» обыграл «Виннипег», у Бурдасова результативная передача

«Виннипег» в предсезонном матче НХЛ дома проиграл «Эдмонтону»— 3:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард «нефтяников» Томаш Юрчо, набравший 3 (2+1) очка. На счету Антона Бурдасова результативная передача, показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 14.11 на льду. Он набрал первое очко в НХЛ. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл 19.17.

НХЛ. Контрольные матчи

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Голы: Сьюз — 2 (Луото, Пионк), 10:07 — 1:0. Юрчо — 2 (Нил), 15:09 — 1:1. Макдэвид — 1 (бол., Нил, Юрчо), 21:03 — 1:2. Пулман — 1 (Летестю), 24:34 — 2:2. Бурк — 2 (Перро, Пулман), 28:05 — 3:2. Бир — 1 (Бурдасов, Драйзайтль), 45:26 — 3:3. Юрчо — 3 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 49:38 — 3:4. Бир — 2 (Хас, Хайра), 54:16 — 3:5.

Вратари: Хеллебайк — Смит.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 21 (6+12+3) — 26 (4+7+15).

Наши: Куликов (19.17/0/0) — Бурдасов (14.11/2/-1).

27 сентября. Виннипег. Bell MTS Place.

Бурдасов набрал первое очко в НХЛ