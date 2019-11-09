«Эдмонтон» обыграл «Нью-Джерси», Гусев очков не набрал

«Эдмонтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Дэвилз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев сыграл чуть меньше 14 минут и отметился тремя бросками по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нью-Джерси» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Драйзайтль — 14 (Ньюджент-Хопкинс, Перссон), 21:55 — 1:0. Хас — 2 (Беннинг, Расселл), 35:45 — 2:0. Нил — 12 (Чейссон, Перссон), 36:51 — 3:0. Чейссон — 1 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 46:02 — 4:0.

Вратари: Коскинен — Шнайдер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (5+16+11) — 26 (8+11+7).

Наши: — - Гусев (13.47/3/0).

9 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.

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