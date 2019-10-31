«Эдмонтон» обыграл «Коламбус»

«Коламбус» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Для «Блю Джэкетс» это второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Нил — 11 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 9:11 — 0:1. Драйзайтль — 11 (Ньюджент-Хопкинс, Чейссон), 17:02 — 0:2. Хайра — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Ганье), 21:20 — 0:3. Драйзайтль — 12 (Кассиан), 24:56 — 0:4. Веренски — 3 (бол., Аткинсон, Дюбуа), 26:55 — 1:4.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 24:56) — Смит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (5+12+7) — 31 (9+10+12).

Наши: Гавриков (17.34/1/-2) — -.

31 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

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