«Эдмонтон» обыграл «Калгари»

«Эдмонтон» выиграл у «Калгари» в контрольном матче (6:2). Российские хоккеисты Антон Бурдасов и Александр Елесин результативными действиями не отметились.

НХЛ

Контрольный матч

«Эдмонтон» — «Калгари» — 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)

Голы: Чейссон — 1 (Ларссон, Кейв), 2:44 — 1:0. Беннетт — 1 (Стоун, Баклунд), 7:01 — 1:1. Ломберг — 1 (Риналдо, Кюлингтон), 13:30 — 1:2. Ньюджент-Хопкинс — 2 (мен.), 34:59 — 2:2. Нюгорд — 1 (Нерс, Драйзайтль), 37:09 — 3:2. Кассиан — 1 (бол., Бир, Ганье), 44:26 — 4:2. Драйзайтль — 1 (Ганье, Бир), 50:10 — 5:2. Ганье — 1 (Кассиан, Нерс), 59:56 — 6:2.

Вратари: Коскинен — Риттих (Гиллис, 32:17).

Броски: 29 (6+9+14) — 20 (9+8+3).

Наши: Бурдасов (13.35/3/0) — Елесин (17.28/2/-2).

21 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.