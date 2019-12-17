«Эдмонтон» обыграл «Даллас», Радулов сделал передачу

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Эдмонтону» — 1:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший 2 (0+2) очка.

На счету Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 19.51 на льду. У Дениса Гурьянова «-1» и 2 силовых приема за 7.40.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Эдмонтон» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кассиан — 12 (Макдэвид, Нерс), 8:07 — 0:1. Драйзайтль — 21 (бол., Чейссон, Макдэвид), 14:13 — 0:2. Сегин — 7 (Павелски, Радулов), 57:23 — 1:2.

Вратари: Бишоп (57:02 — 57:23, 57:43) — Коскинен.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 35 (9+8+18) — 28 (12+8+8).

Наши: Гурьянов (7.40/0/-1), Радулов (19.51/5/+1) — -.

17 декабря. Даллас. American Airlines Center.

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