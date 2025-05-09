«Эдмонтон» одержал шесть волевых побед подряд в Кубке Стэнли — «Ойлерз» обновили рекорд НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» (5:4 ОТ) во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Ойлерз» одержали шестую волевую победу подряд в плей-офф НХЛ и обновили рекорд лиги. Ранее в Кубке Стэнли-2025 команда Криса Ноблауха одержала рекордные пять побед подряд, уступая в счете по ходу матча.

«Эдмонтон» четыре раза обыграл «Лос-Анджелес» в первом раунде и два раза — «Вегас» во втором раунде.