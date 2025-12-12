«Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург» и получил Джарри

«Эдмонтон» обменял голкипера Стюарта Скиннера и защитника Бретта Кулака в «Питтсбург» и получил вратаря Тристана Джарри и форварда Самуэля Пулена, сообщает пресс-служба НХЛ. Также от «Ойлерз» к «Пингвинз» перешел выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2029 году.

27-летний Скиннер был основным вратарем «Эдмонтона» в двух плей-офф с выходом в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2025/26 вратарь провел 23 матча, отражая в среднем 89,01 процента бросков при коэффициенте надежности 2,96. 31-летний Кулак в 31 матче сделал две результативные передачи.

У 30-летнего Джарри 90,93 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,66 в 14 играх сезона. 24-летний Пулен принял участие в двух матчах этого регулярного чемпионата.

После 31 матча «Эдмонтон» с 34 очками занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» идет восьмым на «Востоке» — 35 очков в 29 играх.