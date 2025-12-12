Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург» и получил Джарри

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Эдмонтон» обменял голкипера Стюарта Скиннера и защитника Бретта Кулака в «Питтсбург» и получил вратаря Тристана Джарри и форварда Самуэля Пулена, сообщает пресс-служба НХЛ. Также от «Ойлерз» к «Пингвинз» перешел выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2029 году.

27-летний Скиннер был основным вратарем «Эдмонтона» в двух плей-офф с выходом в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2025/26 вратарь провел 23 матча, отражая в среднем 89,01 процента бросков при коэффициенте надежности 2,96. 31-летний Кулак в 31 матче сделал две результативные передачи.

У 30-летнего Джарри 90,93 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,66 в 14 играх сезона. 24-летний Пулен принял участие в двух матчах этого регулярного чемпионата.

После 31 матча «Эдмонтон» с 34 очками занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» идет восьмым на «Востоке» — 35 очков в 29 играх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бретт Кулак
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Тристан Джарри
Читайте также
Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном
Медведев выиграл русский финал — победил Андрея Рублева в Ханчжоу
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Популярное видео
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ванкувер» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости