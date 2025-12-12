«Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург» и получил Джарри
«Эдмонтон» обменял голкипера Стюарта Скиннера и защитника Бретта Кулака в «Питтсбург» и получил вратаря Тристана Джарри и форварда Самуэля Пулена, сообщает пресс-служба НХЛ. Также от «Ойлерз» к «Пингвинз» перешел выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2029 году.
27-летний Скиннер был основным вратарем «Эдмонтона» в двух плей-офф с выходом в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2025/26 вратарь провел 23 матча, отражая в среднем 89,01 процента бросков при коэффициенте надежности 2,96. 31-летний Кулак в 31 матче сделал две результативные передачи.
У 30-летнего Джарри 90,93 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,66 в 14 играх сезона. 24-летний Пулен принял участие в двух матчах этого регулярного чемпионата.
После 31 матча «Эдмонтон» с 34 очками занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» идет восьмым на «Востоке» — 35 очков в 29 играх.
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|Колорадо
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Эдмонтон
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|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
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|05:00
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