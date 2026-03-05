«Эдмонтон» обменял Манджапане на Дикинсона и Дача из «Чикаго»

«Эдмонтон» совершил обмен с «Чикаго». «Ойлерз» получили нападающих Джейсона Дикинсона и Колтона Дача. В обратном направлении отправился форвард Эндрю Манджапане, также у «Блэкхокс» будет условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2027 года.

30-летний канадец Дикинсон в сезоне-2025/26 набрал 13 (6+7) очков в 47 матчах за «Блэкхокс». Он проводит последний год своего двухлетнего контракта на 8,5 миллиона долларов США и может стать неограниченно свободным агентом. «Чикаго» сохранит 50 процентов его зарплаты. Всего за карьеру в «Далласе», «Ванкувере» и «Чикаго» он набрал 168 очков в 549 матчах регулярных чемпионатов.

23-летний канадец Дач в сезоне-2025/26 набрал 9 (3+6) очков в 53 матчах, а всего в его активе 16 очков в 78 играх регулярных чемпионатов НХЛ.

29-летний канадец Манджапане набрал 14 (7+7) очков в 52 матчах за «Ойлерз» в текущем сезоне. За карьеру в «Калгари», «Вашингтоне» и «Эдмонтоне» у него 257 очков в 550 матчах НХЛ. Он находится на первом году двухлетнего контракта на 7,2 миллиона долларов США.

Это уже второй обмен между командами за неделю — ранее «Чикаго» отправил в «Эдмонтон» защитника Коннора Мерфи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max