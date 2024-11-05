«Эдмонтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0

Заброшенными шайбами в этой игре отметились Стефан Ноусен, Йеспер Братт и Тимо Майер.

«Эдсонтон» с 13 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на второй строчке в Восточной конференции — 18 очков.