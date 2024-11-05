«Нью-Джерси» обыграл «Эдмонтон»

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

Заброшенными шайбами отметились Стефан Ноусен, Йеспер Братт и Тимо Майер.

«Эдсонтон» с 13 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на второй строчке в Восточной конференции — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нью-Джерси» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ноесен — 6 (Коттер, Братт), 5:18 — 0:1. Братт — 3 (бол., Хишир, Хэмилтон), 36:34 — 0:2. Майер — 6 (Мерсер), 49:25 — 0:3.

Вратари: Пикар (55:31 — 58:35) — Аллен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (13+10+8) — 16 (10+3+3).

Наши: Подколзин (14.48/3/0) — -.

5 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».