«Эдмонтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У хозяев голы забили Леон Драйзайтль, Мэтт Савой и Зак Хаймэн. У гостей отличился Федор Свечков.
«Эдмонтон» набрал 75 очков и располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (67 очков) идет 11-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|42
|24
|90
|2
|Питтсбург
|66
|33
|33
|81
|3
|Айлендерс
|67
|38
|29
|81
|4
|Коламбус
|66
|34
|32
|79
|5
|Филадельфия
|66
|31
|35
|74
|6
|Вашингтон
|68
|33
|35
|74
|7
|Нью-Джерси
|66
|33
|33
|68
|8
|Рейнджерс
|66
|28
|38
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|67
|41
|26
|88
|2
|Тампа-Бэй
|65
|40
|25
|84
|3
|Монреаль
|66
|36
|30
|82
|4
|Бостон
|66
|37
|29
|80
|5
|Детройт
|67
|36
|31
|80
|6
|Оттава
|66
|34
|32
|77
|7
|Торонто
|68
|29
|39
|70
|8
|Флорида
|66
|33
|33
|69
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|44
|21
|97
|2
|Даллас
|66
|42
|24
|94
|3
|Миннесота
|68
|38
|30
|88
|4
|Юта
|67
|34
|33
|74
|5
|Нэшвилл
|66
|29
|37
|67
|6
|Виннипег
|66
|28
|38
|66
|7
|Сент-Луис
|67
|27
|40
|64
|8
|Чикаго
|66
|25
|41
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|67
|37
|30
|77
|2
|Вегас
|67
|31
|36
|76
|3
|Эдмонтон
|68
|33
|35
|75
|4
|Сиэтл
|66
|31
|35
|71
|5
|Сан-Хосе
|65
|32
|33
|70
|6
|Лос-Анджелес
|66
|27
|39
|69
|7
|Калгари
|66
|26
|40
|59
|8
|Ванкувер
|66
|20
|46
|48
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
|16.03
|00:05
|Оттава – Сан-Хосе
|7 : 4
|16.03
|02:00
|Монреаль – Анахайм
|3 : 4
|16.03
|02:30
|Миннесота – Торонто
|2 : 4
|16.03
|03:00
|Сиэтл – Флорида
|6 : 2
|16.03
|03:00
|Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 1
Новости