«Эдмонтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев голы забили Леон Драйзайтль, Мэтт Савой и Зак Хаймэн. У гостей отличился Федор Свечков.

«Эдмонтон» набрал 75 очков и располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (67 очков) идет 11-м.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max