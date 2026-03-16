Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:05

«Эдмонтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев голы забили Леон Драйзайтль, Мэтт Савой и Зак Хаймэн. У гостей отличился Федор Свечков.

«Эдмонтон» набрал 75 очков и располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (67 очков) идет 11-м.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 42 24 90
2 Питтсбург 66 33 33 81
3 Айлендерс 67 38 29 81
4 Коламбус 66 34 32 79
5 Филадельфия 66 31 35 74
6 Вашингтон 68 33 35 74
7 Нью-Джерси 66 33 33 68
8 Рейнджерс 66 28 38 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 67 41 26 88
2 Тампа-Бэй 65 40 25 84
3 Монреаль 66 36 30 82
4 Бостон 66 37 29 80
5 Детройт 67 36 31 80
6 Оттава 66 34 32 77
7 Торонто 68 29 39 70
8 Флорида 66 33 33 69
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 44 21 97
2 Даллас 66 42 24 94
3 Миннесота 68 38 30 88
4 Юта 67 34 33 74
5 Нэшвилл 66 29 37 67
6 Виннипег 66 28 38 66
7 Сент-Луис 67 27 40 64
8 Чикаго 66 25 41 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 67 37 30 77
2 Вегас 67 31 36 76
3 Эдмонтон 68 33 35 75
4 Сиэтл 66 31 35 71
5 Сан-Хосе 65 32 33 70
6 Лос-Анджелес 66 27 39 69
7 Калгари 66 26 40 59
8 Ванкувер 66 20 46 48
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 00:05 Оттава – Сан-Хосе 7 : 4
16.03 02:00 Монреаль – Анахайм 3 : 4
16.03 02:30 Миннесота – Торонто 2 : 4
16.03 03:00 Сиэтл – Флорида 6 : 2
16.03 03:00 Эдмонтон – Нэшвилл 3 : 1
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости