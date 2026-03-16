«Эдмонтон» победил «Нэшвилл»

«Эдмонтон» победил «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Мэтт Савой и Зак Хаймэн. У гостей единственный гол забил российский нападающий Федор Свечков. В сезоне-2025/26 22-летний хоккеист в 54 матчах набрал 12 (3+9) очков.

«Эдмонтон» (75 очков после 68 игр) располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (67 очков после 66 встреч) идет на 11-м месте.

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