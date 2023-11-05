Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:37

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Эдмонтон», О'Райлли оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.

В составе «Предаторз» 4 (3+1) очка набрал Райан О'Райлли, 4 (1+3) очка у Филипа Форсберга, еще один гол на счету Томаса Новака. У «Ойлерз» отличились Дарнелл Нерс и Зак Хайман.

После этого матча «Нэшвилл» с 10 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 5 очками — на 14-й строчке.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
Читайте также
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 10 6 4 13
3 Айлендерс 9 5 4 12
4 Каролина 11 6 5 12
5 Филадельфия 11 5 6 11
6 Коламбус 10 4 6 10
7 Вашингтон 9 4 5 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 19
2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 11 5 6 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 11 5 6 10
6 Сент-Луис 9 4 5 9
7 Миннесота 10 3 7 8
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Ванкувер 10 7 3 15
3 Лос-Анджелес 10 6 4 14
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 11 4 7 10
6 Эдмонтон 10 2 8 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 10 0 10 1
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 - : -
5.11 02:00
Торонто – Баффало
 - : -
5.11 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 - : -
5.11 02:00
Вашингтон – Коламбус
 - : -
5.11 02:00
Детройт – Бостон
 - : -
5.11 02:30
Айлендерс – Каролина
 - : -
5.11 02:30
Филадельфия – Лос-Анджелес
 - : -
5.11 03:00
Чикаго – Флорида
 - : -
5.11 03:00
Миннесота – Рейнджерс
- : -
5.11 05:00
Сан-Хосе – Питтсбург
 - : -
5.11 05:00
Сиэтл – Калгари
 - : -
5.11 05:00
Вегас – Колорадо
 - : -
5.11 05:00
Ванкувер – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 10 20
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 10 19
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 10 18
И Г
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 11 9
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 11 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
Новости
RSS RSS
Все новости