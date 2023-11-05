«Нэшвилл» на выезде обыграл «Эдмонтон», О'Райлли оформил хет-трик

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.

В составе «Предаторз» 4 (3+1) очка набрал Райан О'Райлли, 4 (1+3) очка у Филипа Форсберга, еще один гол на счету Томаса Новака. У «Ойлерз» отличились Дарнелл Нерс и Зак Хайман.

После этого матча «Нэшвилл» с 10 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 5 очками — на 14-й строчке.