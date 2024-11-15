«Эдмонтон» в овертайме переиграл «Нэшвилл»
«Эдмонтон» одержал победу над «Нэшвиллом» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
За «Ойлерз» голами отметились оформивший дубль Дарнелл Нурс и нападающий Коннор Макдэвид.
27-летний канадец набрал 1000-е очко за 659 матчей НХЛ. В текущем сезоне на счету капитана «Эдмонтона» 18 (6+12) очков в 14 встречах.
Авторами заброшенных шайб «Предаторз» стали Майкл Маккэррон и Коул Смит.
«Эдмонтон» с 19 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Нэшвилл» с 13 очками расположился на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Маккэррон — 2 (Йоси), 8:22 — 0:1. Макдэвид — 6 (Драйзайтль, Нерс), 22:44 — 1:1. Нерс — 1 (Кулак, Янмарк), 25:30 — 2:1. Смит — 2 (Л`Еро, Лозон), 57:12 — 2:2. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 62:33 — 3:2.
Вратари: Пикар — Уэджвуд.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (10+15+7+2) — 23 (9+4+9+1).
Наши: Подколзин (13.38/1/0) — -.
15 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|12
|8
|26
|2
|Каролина
|15
|11
|4
|22
|3
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|4
|Вашингтон
|15
|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|18
|6
|12
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|18
|8
|10
|18
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|5
|Оттава
|16
|8
|8
|17
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|17
|7
|Детройт
|15
|7
|8
|15
|8
|Монреаль
|17
|5
|12
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|17
|15
|2
|30
|2
|Миннесота
|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|17
|9
|8
|18
|5
|Юта
|16
|7
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|15
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|17
|5
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|10
|6
|22
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|18
|5
|13
|13
|8
|Анахайм
|15
|5
|10
|12
|15.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|4 : 1
|15.11
|03:00
|
Оттава – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|15.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|3 : 2
|15.11
|03:30
|
Баффало – Сент-Луис
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|7 : 2
|15.11
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|15.11
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -