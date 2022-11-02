Пять очков Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 7:4.
В составе «Ойлерз» 5 (1+4) очков набрал Леон Драйзайтль, 4 (2+2) очка у Коннора Макдэвида, хет-трик оформил Эвандер Кейн, еще один гол на счету Дерек Райн. У «Предаторз» шайбы забросили Маттиас Экхольм, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Нино Нидеррайтер.
После этого матча «Эдмонтон» с 14 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 7 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)
Голы: Экхольм — 1 (Дюшен, Гранлунд), 0:34 — 0:1. Кейн — 3 (Драйзайтль, Нерс), 4:14 — 1:1. Кейн — 4 (Драйзайтль, Ямамото), 7:25 — 2:1. Макдэвид — 10 (Хаймэн, Бушар), 7:51 — 3:1. Райан — 1 (Бэрри, Шор), 14:58 — 4:1. Макдэвид — 11 (бол., Драйзайтль), 27:26 — 5:1. Джохансен — 4 (бол., Йоси, Форсберг), 29:28 — 5:2. Форсберг — 3 (Дюшен, Гранлунд), 44:51 — 5:3. Драйзайтль — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 48:55 — 6:3. Нидеррайтер — 5 (бол., Гранлунд, Форсберг), 57:10 — 6:4. Кейн — 5 (п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 58:23 — 7:4.
Вратари: Кэмпбелл — Сарос (56:55 — 57:10, 57:28 — 58:23).
Штраф: 9 — 17.
Броски: 37 (14+14+9) — 23 (8+8+7).
Наши: — - Тренин (15.06/2/0).
2 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|2
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|3
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|4
|Филадельфия
|9
|5
|4
|12
|5
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|2.11
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|2 : 3 ОТ
|2.11
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|5 : 6 ОТ
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 0 ОТ
|2.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 1
|2.11
|03:00
|
Чикаго – Айлендерс
|1 : 3
|2.11
|03:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|2.11
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|4 : 5
|2.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|7 : 4
|2.11
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|2.11
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|2.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|11
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66