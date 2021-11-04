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«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл»

06:11
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«Эдмонтон» переиграл «Нэшвилл» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сыграл 14 минут 16 секунд и сделал 2 броска по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:43 — 1:0. Дюшен — 4 (Канин, Йоси), 6:54 — 1:1. Ямамото — 2 (Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 21:27 — 2:1. Драйзайтль — 9 (Макдэвид), 43:41 — 3:1. Шор — 1 (Фогеле, Бэрри), 44:59 — 4:1. Джохансен — 4 (бол., Дюшен, Йоси), 55:59 — 4:2. Пулюярви — 3 (п.в., Драйзайтль, Бушар), 56:50 — 5:2.

Вратари: Коскинен — Ингрэм (56:25 — 56:50).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 30 (10+9+11) — 32 (8+9+15).

Наши: — - Тренин (14.16/2/0).

4 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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Евгений Козинов все материалы автора
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