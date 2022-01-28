«Эдмонтон» по буллитам переиграл «Нэшвилл»

«Эдмонтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Автором победного буллита стал нападающий Коннор Макдэвид.

«Нэшвилл» идет на 2-м месте в Западной конференции. «Эдмонтон» располагается на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 22 (Каррье, Гранлунд), 5:07 — 0:1. Макдэвид — 21 (Нюджент-Хопкинс, Нерс), 19:28 — 1:1. Дюшен — 21 (Форсберг, Беннинг), 28:32 — 1:2. Бушар — 9 (Шор, Райан), 34:48 — 2:2.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Коскинен (65:00) — Сарос (65:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (13+17+13+3) — 30 (9+10+7+4).

Наши: — - Тренин (17.29/4/0).

28 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.