«Эдмонтон» не собирается предлагать контракт Раску
16:43
«Эдмонтон» рассматривает варианты укрепления вратарской линии. Однако канадский клуб не собирается предлагать контракт голкиперу Туукке Раску, который находится в статусе свободного агента, сообщает журналист Крис Джонстон.
В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагается, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев. Сам хоккеист считает, что будет готов вернуться в состав в конце декабря.
В НХЛ Раск провел всю свою карьеру в составе «Бостона».
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