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«Эдмонтон» не собирается предлагать контракт Раску

16:43
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«Эдмонтон» рассматривает варианты укрепления вратарской линии. Однако канадский клуб не собирается предлагать контракт голкиперу Туукке Раску, который находится в статусе свободного агента, сообщает журналист Крис Джонстон.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагается, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев. Сам хоккеист считает, что будет готов вернуться в состав в конце декабря.

В НХЛ Раск провел всю свою карьеру в составе «Бостона».

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Иван Шитик все материалы автора
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