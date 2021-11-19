«Эдмонтон» не собирается предлагать контракт Раску

«Эдмонтон» рассматривает варианты укрепления вратарской линии. Однако канадский клуб не собирается предлагать контракт голкиперу Туукке Раску, который находится в статусе свободного агента, сообщает журналист Крис Джонстон.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Предполагается, что реабилитация займет от пяти до шести месяцев. Сам хоккеист считает, что будет готов вернуться в состав в конце декабря.

В НХЛ Раск провел всю свою карьеру в составе «Бостона».