«Эдмонтон» не смог повторить рекорд НХЛ по серии победных матчей

«Эдмонтон» прервал 16-матчевую победную серию, проиграв «Вегасу» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ойлерз» не смогли повторить рекорд лиги по серии победных игр. Как сообщает сайт НХЛ, рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/93 выиграл 17 матчей подряд.

«Вегас» стал четвертым действующим обладателем Кубка Стэнли, которому удалось прервать победную серию соперника из 10 и более матчей. Ранее это сделали «Тампа» (2021/22) и «Монреаль» (1993/94 и 1978/79).