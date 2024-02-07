«Эдмонтон» не смог повторить рекорд НХЛ по серии победных матчей
«Эдмонтон» прервал 16-матчевую победную серию, проиграв «Вегасу» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ойлерз» не смогли повторить рекорд лиги по серии победных игр. Как сообщает сайт НХЛ, рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/93 выиграл 17 матчей подряд.
«Вегас» стал четвертым действующим обладателем Кубка Стэнли, которому удалось прервать победную серию соперника из 10 и более матчей. Ранее это сделали «Тампа» (2021/22) и «Монреаль» (1993/94 и 1978/79).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|50
|31
|19
|65
|2
|Каролина
|49
|28
|21
|61
|3
|Филадельфия
|51
|26
|25
|58
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|48
|25
|23
|53
|7
|Вашингтон
|48
|22
|26
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|31
|19
|71
|2
|Флорида
|50
|31
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|48
|25
|23
|58
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|31
|19
|68
|2
|Колорадо
|51
|32
|19
|68
|3
|Виннипег
|48
|30
|18
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|50
|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
Результаты / календарь
24.01
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6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
|7.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|7.02
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|3 : 0
|7.02
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 3
|7.02
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Баффало – Даллас
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Бостон – Калгари
|1 : 4
|7.02
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 5
|7.02
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88
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