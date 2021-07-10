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«Эдмонтон» начал переговоры с Нерсом о новом контракте

18:46
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«Эдмонтон» хочет продлить контракт с защитником Дарнеллом Нерсом. Стороны уже начали переговоры, сообщает Sportsnet.

Контракт 26-летнего канадца истекает следующим летом. По нему он зарабатывает 5,6 миллиона долларов за сезон.

Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».

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Иван Шитик все материалы автора

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