«Эдмонтон» начал переговоры с Нерсом о новом контракте
18:46
«Эдмонтон» хочет продлить контракт с защитником Дарнеллом Нерсом. Стороны уже начали переговоры, сообщает Sportsnet.
Контракт 26-летнего канадца истекает следующим летом. По нему он зарабатывает 5,6 миллиона долларов за сезон.
Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим 7-м номером. В прошедшем сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «+27».
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