«Эдмонтон» может выкупить контракт Джеймса Нила

«Эдмонтон» хочет расстаться с нападающим Джеймсом Нилом и может выкупить его контракт этим летом, сообщает Sportsnet.

Соглашение 33-летнего канадца с зарплатой в 5,75 миллиона долларов действует до конца следующего сезона. По ходу прошлого сезона «Ойлерз» выставляли игрока на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на Нила.

Всего в регулярном чемпионате Нил провел 29 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф на его счету 2 матча.