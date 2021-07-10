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«Эдмонтон» может выкупить контракт Джеймса Нила

10 июля 2021, 23:45
Джеймс Нил. Фото Twitter
Джеймс Нил. Фото Twitter
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«Эдмонтон» хочет расстаться с нападающим Джеймсом Нилом и может выкупить его контракт этим летом, сообщает Sportsnet.

Соглашение 33-летнего канадца с зарплатой в 5,75 миллиона долларов действует до конца следующего сезона. По ходу прошлого сезона «Ойлерз» выставляли игрока на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на Нила.

Всего в регулярном чемпионате Нил провел 29 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф на его счету 2 матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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