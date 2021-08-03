«Эдмонтон» может предложить защитнику Нерсу 9 миллионов долларов в год

«Эдмонтон» ведет переговоры о новом контракте с защитником Дарнеллом Нерсом. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По его словам, 26-летний игрок может получить максимальное соглашение на 8 лет со средней зарплатой до 9 миллионов долларов за сезон.

По текущему соглашению у Нерса остался год. Сейчас канадец зарабатывает 5,6 миллиона долларов за сезон.

В прошедшем сезоне Нерс провел 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 36 (16+20) очков. В плей-офф у него 4 матча и одна передача.