«Эдмонтон» может предложить защитнику Нерсу 9 миллионов долларов в год
12:36
«Эдмонтон» ведет переговоры о новом контракте с защитником Дарнеллом Нерсом. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
По его словам, 26-летний игрок может получить максимальное соглашение на 8 лет со средней зарплатой до 9 миллионов долларов за сезон.
По текущему соглашению у Нерса остался год. Сейчас канадец зарабатывает 5,6 миллиона долларов за сезон.
В прошедшем сезоне Нерс провел 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 36 (16+20) очков. В плей-офф у него 4 матча и одна передача.
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