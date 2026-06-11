«Эдмонтон» может отказаться от назначения Бэбкока из-за расследования профсоюза игроков НХЛ

«Эдмонтон» откажется от приглашения Майка Бэбкока на пост главного тренера, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в последнем выпуске подкаста «32 Thoughts».

«Если «Ойлерз» уведомят НХЛ о своем намерении нанять Бэбкока, лига проведет расследование. Если ассоциация игроков хочет показать, что заботится об игроках, они должны вмешаться и сказать: «Подождите». Когда Бэбкок ушел в отставку в «Коламбусе», НХЛ собиралась провести расследование всего, что там произошло, но Бэбкок просто сказал: «Послушайте, это того не стоит» и ушел в отставку. Лига просто посчитала, что нет смысла проводить расследование, так как Бэбкок собирается уйти на пенсию, и мы больше не увидим его в роли главного тренера.

Просто не могу представить, чтобы «Ойлерз» продолжили работать над его приглашением, зная, что произойдет. Я думаю, что в клубе теперь понимают, что если они действительно собираются нанять Бэбкока, то сделают это, несмотря на расследование», — сказал Фридман.

В 2023 году Бэбкок был уволен из «Коламбуса» через 2 месяца после назначения из-за нарушение конфиденциальности игроков. Его обвиняли в том, что он заставлял хоккеистов показывать ему личные фотографии со своих смартфонов.

В сезоне-2025/26 «Эдмонтон» с 93 очками занял 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Анахайму» — 2-4.