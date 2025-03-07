«Эдмонтон» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Эдмонтон» дома обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Эдмонтон» набрал 76 очков в 62 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 66 очков в 62 играх.