Романов сделал голевую передачу в победном матче «Монреаля» против «Эдмонтона»

«Монреаль» на выезде переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Автором победной шайбы стал Джош Андерсон.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей.

«Эдмонтон» идет на 3-й строчке в Северном дивизионе, а «Монреаль» — на 4-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Голы: Лехконен — 4 (Котканиеми, Питри), 19:31 — 0:1. Макдэвид — 25 (Джонс), 23:09 — 1:1. Андерсон — 16 (Татар, Питри), 23:20 — 1:2. Тоффоли — 22 (бол.), 48:10 — 1:3. Андерсон — 17 (Татар, Романов), 55:03 — 1:4. Нюджент-Хопкинс — 13 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 57:48 — 2:4. Пулюярви — 12 (Макдэвид, Бэрри), 58:49 — 3:4.

Вратари: Смит (57:06 — 57:48, 57:56 — 58:49, 59:00) — Аллен.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 25 (4+9+12) — 31 (13+9+9).

Наши: — - Романов (13.41/1/+1).

22 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».