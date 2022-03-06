Три очка Сузуки помогли «Монреалю» обыграть «Эдмонтон»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.

В составе «Канадиенс» 3 (1+2) очка набрал Ник Сузуки. У «Ойлерз» отличились Эвандер Кейн и Райан Маклеод.

После этого матча «Монреаль» с 37 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 64 очками — на девятой строчке Запада.