«Эдмонтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» в гостях победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Уайлд» шайбы забросили Мэтт Болди, Маркус Фолиньо, Маркус Юханссон и оформивший дубль Фредерик Годро.

Авторами голов «Ойлерз» стали Леон Драйзайтль, Корри Перри и Джефф Скиннер.

«Миннесота» набрала 29 очков и расположилась на 2-й строчке Западной конференции, «Эдмонтон» с 22 очками занимает 8-е место.