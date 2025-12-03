«Эдмонтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Встреча прошла на домашней арене «Эдмонтона».

Единственный гол в матче на счету защитника гостей Йонаса Бродина.

«Уайлд» набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Ойлерз» с 27 очками — на 11-й строчке «Запада».